Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tentativa de roubo na região central de São José dos Campos no domingo (21), por volta das 21h.

Em patrulhamento pela rua Sebastião Humel, a equipe encontrou uma vítima de quem o homem havia tentado subtrair uma bicicleta e um aparelho celular minutos antes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp