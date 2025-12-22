22 de dezembro de 2025
FLAGRANTE

Tentativa de roubo de bicicleta acaba em prisão em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tentativa de roubo na região central de São José dos Campos no domingo (21), por volta das 21h.

Em patrulhamento pela rua Sebastião Humel, a equipe encontrou uma vítima de quem o homem havia tentado subtrair uma bicicleta e um aparelho celular minutos antes.

O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e preso mediante o relato da vítima e de uma testemunha.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

