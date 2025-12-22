O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba anunciou nesta segunda-feira (22), 285 vagas de emprego disponíveis.

As oportunidades estão distribuídas abrangem desde o setor operacional até cargos técnicos, com destaque para vagas nos setores de serviços e alimentação, incluindo funções como cozinheiro, garçom e atendentes, além de uma demanda expressiva no comércio para vendedores, balconistas e operadores de caixa.

