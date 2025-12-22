O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba anunciou nesta segunda-feira (22), 285 vagas de emprego disponíveis.
As oportunidades estão distribuídas abrangem desde o setor operacional até cargos técnicos, com destaque para vagas nos setores de serviços e alimentação, incluindo funções como cozinheiro, garçom e atendentes, além de uma demanda expressiva no comércio para vendedores, balconistas e operadores de caixa.
A área de construção civil e manutenção também apresenta diversas frentes de trabalho para pedreiros, serventes, pintores e técnicos, enquanto o setor administrativo oferece postos para auxiliares, recepcionistas e estagiários.
Interessados devem comparecer presencialmente ao PAT, no Sumaré, ou ao Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), no Travessão, portando documentos pessoais e currículo atualizado.
É importante ressaltar que o atendimento sofrerá interrupções devido às festas de fim de ano.
As unidades não funcionarão entre os dias 24 e 26 de dezembro, retomando as atividades nos dias 29 e 30.
Já para o Ano Novo, o expediente será suspenso de 31 de dezembro a 2 de janeiro.
O detalhamento completo dos critérios para cada uma das funções pode ser consultado no site oficial da Prefeitura de Caraguatatuba.