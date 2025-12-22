Um corpo carbonizado foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em uma residência incendiada no Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí.
O caso aconteceu na Rua dos Lotus, na noite de domingo (21), por volta de 22h30, quando os bombeiros foram acionados para um incêndio em residência com possibilidade de vítima.
No local, a equipe de bombeiros atuou no combate ao incêndio em um cômodo com área aproximada de 20 m². O fogo foi extinto.
Durante o rescaldo, a equipe localizou um corpo carbonizado. Trata-se de um homem de 49 anos, idade informada por familiares.
O local foi deixado em segurança aos cuidados da viatura da GCM (Guarda Civil Municipal), até a chegada da perícia científica. O corpo deve passar por exames de necropsia para confirmar a identidade. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.