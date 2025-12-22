O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) encerrou o balanço do último final de semana, dias 20 e 21 de dezembro, com o registro de 79 banhistas salvos de situações de afogamento em todo o litoral de São Paulo.

Ao todo, as equipes realizaram 47 intervenções de resgate, com 48 salvamentos e um óbito no domingo.

