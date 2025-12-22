O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) encerrou o balanço do último final de semana, dias 20 e 21 de dezembro, com o registro de 79 banhistas salvos de situações de afogamento em todo o litoral de São Paulo.
Ao todo, as equipes realizaram 47 intervenções de resgate, com 48 salvamentos e um óbito no domingo.
O trabalho das equipes foi reforçado por um forte esquema de prevenção nas areias, que contabilizou mais de 26 mil abordagens educativas para orientar turistas sobre os riscos do mar.
O Litoral Norte representou aproximadamente 31% do total de resgates realizados no estado.
As cidades de Ubatuba, São Sebastião e Caraguatatuba somaram, juntas, 25 vítimas salvas em 14 ocorrências distintas.
Ubatuba foi o município com o maior volume de incidentes na região norte, contabilizando 16 pessoas resgatadas em oito ocorrências, com o salvamento de 9 banhistas.
Em São Sebastião foram salvas seis pessoas em quatro intervenções. Já em Caraguatatuba, houve o resgate de três vítimas em dois atendimentos.
Apesar do alto número de salvamentos bem-sucedidos, o GBMar reforça que o foco das equipes permanece nas ações preventivas e reinteram a importância de os turistas respeitarem as sinalizações de bandeiras vermelhas e buscarem locais devidamente guarnecidos por postos de salvamento.