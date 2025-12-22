O Congresso Nacional aprovou, na última sexta-feira (19), o Projeto de Lei n° 11 de 2025, que autoriza um crédito suplementar de R$ 3,3 milhões em favor da Petrobras Biocombustível S.A. (PBIO).

A proposta, de autoria da Presidência da República, agora segue para sanção presidencial.

O montante será destinado ao reforço do Orçamento de Investimento da União para as áreas de administração geral e tecnologia da informação.