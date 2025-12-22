22 de dezembro de 2025
TRANSPORTE PÚBLICO

Vídeo mostra criminosos furtando módulos de ônibus em Pinda; VEJA

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Vídeo mostra ação dos criminosos nos ônibus
Vídeo mostra ação dos criminosos nos ônibus

A empresa Viva Pinda confirmou que o transporte público está operando com frota reduzida nesta segunda-feira (22), em Pindamonhangaba.

Criminosos furtaram os módulos eletrônicos de nove ônibus durante a madrugada. Sem essas peças, os veículos não funcionam, o que obriga a empresa a aumentar o intervalo entre as viagens e reduzir linhas. Um vídeo mostra a ação dos criminosos.

A empresa já providencia a reposição das peças, mas ainda não há previsão de normalização total.

Com o furto de módulos de ônibus da Viva Pinda, algumas linhas foram reduzidas e outras passaram a operar com maior intervalo entre um ônibus e outro. Na prática, o passageiro pode enfrentar: mais tempo de espera nos pontos, principalmente em horários de pico, ônibus mais cheios em determinados trajetos e atrasos em conexões e compromissos (trabalho e consultas).

Segundo a Viva Pinda, os módulos furtados são essenciais para a operação dos veículos e a reposição exige aquisição e programação de novas unidades. A Prefeitura foi comunicada e acompanha as providências para restabelecer os horários com mais agilidade.

O chamado “módulo” é uma peça eletrônica instalada no ônibus que integra o sistema de gerenciamento do veículo. Em muitos chassis, ele é conhecido no setor como módulo FR e faz parte do conjunto eletrônico que conversa com outros sistemas do ônibus.

Sem esse componente, o ônibus pode ficar imobilizado ou impedido de operar normalmente, porque o módulo é parte do gerenciamento eletrônico do veículo. Em casos semelhantes investigados no Vale do Paraíba, o módulo é descrito como indispensável para o funcionamento do coletivo, e a falta dele afeta diretamente a frota e os intervalos das linhas.

A empresa informou à Prefeitura que já iniciou as providências para aquisição e programação de novos módulos, com o objetivo de retomar, o quanto antes, a grade completa do transporte público no município.

