A empresa Viva Pinda confirmou que o transporte público está operando com frota reduzida nesta segunda-feira (22), em Pindamonhangaba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Criminosos furtaram os módulos eletrônicos de nove ônibus durante a madrugada. Sem essas peças, os veículos não funcionam, o que obriga a empresa a aumentar o intervalo entre as viagens e reduzir linhas. Um vídeo mostra a ação dos criminosos.