22 de dezembro de 2025
BASQUETE

São José Basket visita o líder Pinheiros e mira Copa Super 8

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Léo Lenzi/ Agência NTZ
O São José Basket visita o líder Pinheiros na noite desta terça-feira (23), a partir das 20h, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo, pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Após fazer quatro jogos seguidos em casa, com três vitórias e uma derrota, o São José agora volta a jogar como visitante e contra um tradicional adversário. Um triunfo logo mais é fundamental para deixar o time da região próximo da Copa Super 8, torneio que envolve os oito primeiros colocados do torneio após o final do primeiro turno do NBB.

Na rodada passada, sexta-feira, o time da região, comandado pelo técnico Cris Ahmed, venceu de forma contundente o Mogi em casa por 79 a 61. E o time da capital também fez um grande jogo, vencer o Corinthians por 109 a 80, em casa.

Neste momento, o São José Basket tem dez vitórias e seis derrotas, com 62,5% de aproveitamento, na sétima colocação. Inclusive, uma vitória logo mais poderá colocar o time em sexto lugar, ultrapassando o Corinthians.

Mas, a missão joseense será das mais complicadas, já que o Pinheiros venceu 14 dos 16 jogos disputados, tem apenas duas derrotas e segue com 87,5% de aproveitamento.

