O São José Basket visita o líder Pinheiros na noite desta terça-feira (23), a partir das 20h, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo, pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Após fazer quatro jogos seguidos em casa, com três vitórias e uma derrota, o São José agora volta a jogar como visitante e contra um tradicional adversário. Um triunfo logo mais é fundamental para deixar o time da região próximo da Copa Super 8, torneio que envolve os oito primeiros colocados do torneio após o final do primeiro turno do NBB.