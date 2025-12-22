O Instituto Butantan dá início nesta semana à entrega das primeiras 300 mil doses da Butantan-DV, a primeira vacina do mundo contra a dengue em dose única.
A previsão é que, até o final de janeiro de 2026, o total de doses disponibilizadas ao PNI (Programa Nacional de Imunizações) chegue a 1,3 milhão, de acordo com contrato assinado com o Ministério da Saúde na sexta-feira (19).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Butantan iniciou a produção em larga escala de forma antecipada, antes do aval regulatório, o que garante a celeridade dessa entrega.
Além disso, uma parceria com a empresa chinesa WuXi deve ampliar a capacidade produtiva para o segundo semestre de 2026.
A vacinação dos brasileiros será possível já em janeiro de 2026 dentro da faixa etária aprovada pela Anvisa, que são pessoas entre 12 e 59 anos.
De acordo com o Ministério da Saúde, o lote inicial será destinado aos profissionais da Atenção Primária que atuam na linha de frente em UBSs e visitas domiciliares.
Conforme a produção aumentar, a imunização será expandida para o público geral, seguindo uma estratégia decrescente que começa nos adultos de 59 anos e avança até a faixa dos 15 anos.
Estão sendo realizadas pesquisas com idosos entre 60 e 79 anos e também para validar a segurança em crianças de 2 a 11 anos.
Caso os resultados sejam satisfatórios, a recomendação de uso da vacina poderá ser ampliada para essas faixas etárias futuramente.