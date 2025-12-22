O Instituto Butantan dá início nesta semana à entrega das primeiras 300 mil doses da Butantan-DV, a primeira vacina do mundo contra a dengue em dose única.

A previsão é que, até o final de janeiro de 2026, o total de doses disponibilizadas ao PNI (Programa Nacional de Imunizações) chegue a 1,3 milhão, de acordo com contrato assinado com o Ministério da Saúde na sexta-feira (19).

