O transporte público ficou comprometido em Pindamonhangaba nesta segunda-feira (22) por causa do furto de módulos de ônibus da empresa Viva Pinda, ocorrido nesta madrugada. A empresa informou que precisou reduzir linhas e ampliar o espaço na grade de horários, o que pode provocar atrasos e superlotação em alguns períodos.

Segundo a Viva Pinda, os módulos furtados são essenciais para a operação dos veículos e a reposição exige aquisição e programação de novas unidades. A Prefeitura foi comunicada e acompanha as providências para restabelecer os horários com mais agilidade.