O transporte público ficou comprometido em Pindamonhangaba nesta segunda-feira (22) por causa do furto de módulos de ônibus da empresa Viva Pinda, ocorrido nesta madrugada. A empresa informou que precisou reduzir linhas e ampliar o espaço na grade de horários, o que pode provocar atrasos e superlotação em alguns períodos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Viva Pinda, os módulos furtados são essenciais para a operação dos veículos e a reposição exige aquisição e programação de novas unidades. A Prefeitura foi comunicada e acompanha as providências para restabelecer os horários com mais agilidade.
Ao todo foram furtados nove módulos, o que na prática retira das ruas nove ônibus. Os furtos destes equipamentos são realizados por quadrilhas especializadas, muitas vezes de São Paulo e da Grande São Paulo.
Com o furto de módulos de ônibus da Viva Pinda, algumas linhas foram reduzidas e outras passaram a operar com maior intervalo entre um ônibus e outro. Na prática, o passageiro pode enfrentar: mais tempo de espera nos pontos, principalmente em horários de pico, ônibus mais cheios em determinados trajetos e atrasos em conexões e compromissos (trabalho e consultas).
A recomendação é sair com antecedência e, quando possível, acompanhar comunicados oficiais da Prefeitura e da concessionária.
O chamado “módulo” é uma peça eletrônica instalada no ônibus que integra o sistema de gerenciamento do veículo. Em muitos chassis, ele é conhecido no setor como módulo FR e faz parte do conjunto eletrônico que conversa com outros sistemas do ônibus.
Sem esse componente, o ônibus pode ficar imobilizado ou impedido de operar normalmente, porque o módulo é parte do gerenciamento eletrônico do veículo. Em casos semelhantes investigados no Vale do Paraíba, o módulo é descrito como indispensável para o funcionamento do coletivo, e a falta dele afeta diretamente a frota e os intervalos das linhas.
A empresa informou à Prefeitura que já iniciou as providências para aquisição e programação de novos módulos, com o objetivo de retomar, o quanto antes, a grade completa do transporte público no município.