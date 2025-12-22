22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
OPORTUNIDADE

PAT de São José dos Campos tem 440 vagas de emprego disponíveis

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 440 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas, com destaque para o setor de teleatendimento, com 290 postos abertos, seguido pela área de logística, que oferece 100 vagas para ajudantes de embalador.

Há ainda 115 vagas acessíveis a pessoas com deficiência, sendo que 30 destas são estritamente exclusivas para este público no cargo de operador de telemarketing ativo.

Para concorrer às oportunidades, os candidatos devem possuir perfil compatível com as exigências de cada vaga e apresentar os documentos originais de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

O atendimento pode ser realizado presencialmente na sede do PAT, localizada na Praça Afonso Pena, no Centro, ou de forma remota por meio do Portal Mais Emprego e do aplicativo SINE Fácil.

