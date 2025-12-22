O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 440 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas, com destaque para o setor de teleatendimento, com 290 postos abertos, seguido pela área de logística, que oferece 100 vagas para ajudantes de embalador.

Há ainda 115 vagas acessíveis a pessoas com deficiência, sendo que 30 destas são estritamente exclusivas para este público no cargo de operador de telemarketing ativo.

