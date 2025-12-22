As Forças Armadas do Brasil iniciam, no dia 1º de janeiro de 2026, o período de alistamento militar obrigatório para jovens que completam 18 anos durante o ano.
O processo visa a renovação anual do efetivo das Forças Armadas e segue aberto até o dia 30 de junho.
Pelo segundo ano consecutivo, o alistamento também está aberto às mulheres voluntárias interessadas em compor as Forças Armadas.
Jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026 e não se alistarem estarão em débito com o Serviço Militar, o que impede a emissão de passaporte, ingresso em cargos públicos e matrícula em instituições de ensino.
Inscrições e vagas
As inscrições podem ser feitas online pela página oficial do Alistamento Online, disponível inclusive para brasileiros que residem no exterior.
A partir do dia 2 de janeiro, em uma Junta de Serviço Militar próxima à residência do candidato também é possível realizar a inscrição presencialmente.
Para 2026, o serviço militar feminino contará com 1.467 vagas que contemplam 145 municípios em 21 estados e no Distrito Federal, com previsão de expansão gradual nos próximos anos.
Em 2025, o serviço registrou mais de 1 milhão de homens e cerca de 33,7 mil mulheres alistadas.
Etapas e duração
Após o encerramento das inscrições em junho, os alistados passarão por etapas de seleção e designação no segundo semestre de 2026.
Os selecionados serão incorporados ou matriculados em 2027.
O serviço militar tem duração mínima de um ano, com possibilidade de prorrogação anual por até oito anos, dependendo do desempenho e do interesse do militar e da instituição.
Além de preparar cidadãos para a defesa nacional e apoio a ações sociais, o alistamento garante uma formação técnica e disciplinar rigorosa, qualificando recursos humanos para situações de mobilização nacional.