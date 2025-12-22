22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DEFESA NACIONAL

Alistamento militar começa em 1º de janeiro em todo o Brasil

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência Gov
Alistamento militar começa em 1º de janeiro de 2026
Alistamento militar começa em 1º de janeiro de 2026

As Forças Armadas do Brasil iniciam, no dia 1º de janeiro de 2026, o período de alistamento militar obrigatório para jovens que completam 18 anos durante o ano.

O processo visa a renovação anual do efetivo das Forças Armadas e segue aberto até o dia 30 de junho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Pelo segundo ano consecutivo, o alistamento também está aberto às mulheres voluntárias interessadas em compor as Forças Armadas.

Jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026 e não se alistarem estarão em débito com o Serviço Militar, o que impede a emissão de passaporte, ingresso em cargos públicos e matrícula em instituições de ensino.

Inscrições e vagas

As inscrições podem ser feitas online pela página oficial do Alistamento Online, disponível inclusive para brasileiros que residem no exterior.

A partir do dia 2 de janeiro, em uma Junta de Serviço Militar próxima à residência do candidato também é possível realizar a inscrição presencialmente.

Para 2026, o serviço militar feminino contará com 1.467 vagas que contemplam 145 municípios em 21 estados e no Distrito Federal, com previsão de expansão gradual nos próximos anos.

Em 2025, o serviço registrou mais de 1 milhão de homens e cerca de 33,7 mil mulheres alistadas.

Etapas e duração

Após o encerramento das inscrições em junho, os alistados passarão por etapas de seleção e designação no segundo semestre de 2026.

Os selecionados serão incorporados ou matriculados em 2027.

O serviço militar tem duração mínima de um ano, com possibilidade de prorrogação anual por até oito anos, dependendo do desempenho e do interesse do militar e da instituição.

Além de preparar cidadãos para a defesa nacional e apoio a ações sociais, o alistamento garante uma formação técnica e disciplinar rigorosa, qualificando recursos humanos para situações de mobilização nacional.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários