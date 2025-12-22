As Forças Armadas do Brasil iniciam, no dia 1º de janeiro de 2026, o período de alistamento militar obrigatório para jovens que completam 18 anos durante o ano.

O processo visa a renovação anual do efetivo das Forças Armadas e segue aberto até o dia 30 de junho.

