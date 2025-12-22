O Ministério do Turismo lançou uma campanha convidando turistas e residentes a compartilharem suas experiências em viagens por todas as regiões do Brasil durante o verão.
A iniciativa foi anunciada no domingo (21) e funciona por meio das redes sociais.
O turista deve postar no feed ou nos reels do Instagram uma foto que exiba a localidade usando a hashtag #MTurNoVerão, além de uma legenda para detalhar a imagem ou contar a história do local.
As fotos e vídeos selecionados serão repostados no perfil oficial do Ministério do Turismo (@mturismo), ampliando a visibilidade dos destinos brasileiros e gerando uma grande vitrine coletiva do verão no país.