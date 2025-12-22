O Ipanema 203, aeronave agrícola da Embraer, recebeu da Dinac (Direção Nacional de Aeronáutica Civil do Paraguai) a certificação para iniciar sua operação no país. A homologação marca o começo de um novo momento para o líder em vendas no Brasil, a expansão para mercados estratégicos na América Latina.
A partir desta certificação, os operadores e empresas aeroagrícolas paraguaias contarão com mais uma opção de pulverização, o Ipanema 203. Além do ganho de produtividade para o país, as aeronaves estão prontas para iniciar o processo de exportação e com uma equipe dedicada ao atendimento dos futuros clientes do Paraguai.
“A certificação da DINAC é um marco importante na história de sucesso do Ipanema. Ela inicia a nossa expansão para mercados estratégicos que buscam alta produtividade, eficiência, baixo custo operacional e sustentabilidade no setor”, afirma Sany Onofre, líder da Aviação Agrícola na Embraer. “Estamos prontos para continuar oferecendo uma solução em pulverização de excelência e atender às necessidades dos futuros clientes de maneira simples e ágil.”
O Ipanema, com mais de 1.700 unidades entregues, é a aeronave preferida dos operadores por oferecer baixo custo operacional e máxima produtividade e precisão entre os equipamentos de pulverização do mercado.
Com eficiência equivalente a quatro grandes pulverizadores terrestres aplicando ao mesmo tempo, o Ipanema 203 movido a etanol pulveriza mais de 200 hectares por hora, entregando uma aplicação regular de altíssima qualidade, sem amassar o solo ou disseminar pragas por contato, gerando um resultado para o campo de até 15 sacas a mais por hectare.