O Ipanema 203, aeronave agrícola da Embraer, recebeu da Dinac (Direção Nacional de Aeronáutica Civil do Paraguai) a certificação para iniciar sua operação no país. A homologação marca o começo de um novo momento para o líder em vendas no Brasil, a expansão para mercados estratégicos na América Latina.

A partir desta certificação, os operadores e empresas aeroagrícolas paraguaias contarão com mais uma opção de pulverização, o Ipanema 203. Além do ganho de produtividade para o país, as aeronaves estão prontas para iniciar o processo de exportação e com uma equipe dedicada ao atendimento dos futuros clientes do Paraguai.