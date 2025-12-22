22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AVIÃO AGRÍCOLA

Avião Ipanema da Embraer recebe aval para operar no Paraguai

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Embraer
Ipanema 203 movido a etanol pulveriza mais de 200 hectares por hora
Ipanema 203 movido a etanol pulveriza mais de 200 hectares por hora

O Ipanema 203, aeronave agrícola da Embraer, recebeu da Dinac (Direção Nacional de Aeronáutica Civil do Paraguai) a certificação para iniciar sua operação no país. A homologação marca o começo de um novo momento para o líder em vendas no Brasil, a expansão para mercados estratégicos na América Latina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A partir desta certificação, os operadores e empresas aeroagrícolas paraguaias contarão com mais uma opção de pulverização, o Ipanema 203. Além do ganho de produtividade para o país, as aeronaves estão prontas para iniciar o processo de exportação e com uma equipe dedicada ao atendimento dos futuros clientes do Paraguai.

“A certificação da DINAC é um marco importante na história de sucesso do Ipanema. Ela inicia a nossa expansão para mercados estratégicos que buscam alta produtividade, eficiência, baixo custo operacional e sustentabilidade no setor”, afirma Sany Onofre, líder da Aviação Agrícola na Embraer. “Estamos prontos para continuar oferecendo uma solução em pulverização de excelência e atender às necessidades dos futuros clientes de maneira simples e ágil.”

O Ipanema, com mais de 1.700 unidades entregues, é a aeronave preferida dos operadores por oferecer baixo custo operacional e máxima produtividade e precisão entre os equipamentos de pulverização do mercado.

Com eficiência equivalente a quatro grandes pulverizadores terrestres aplicando ao mesmo tempo, o Ipanema 203 movido a etanol pulveriza mais de 200 hectares por hora, entregando uma aplicação regular de altíssima qualidade, sem amassar o solo ou disseminar pragas por contato, gerando um resultado para o campo de até 15 sacas a mais por hectare.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários