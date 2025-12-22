A concessionária RioSP prevê um movimento de 3 milhões de veículos circulando pela rodovia Presidente Dutra neste final de ano, com mais 860 mil na rodovia Rio-Santos, entre os dias 23 de dezembro e 5 de janeiro.
Para atender a demanda, a empresa está preparando uma operação especial nas suas rodovias para atender aos clientes. Além de reforço nas equipes operacionais, viaturas serão posicionadas em pontos estratégicos das rodovias. A concessionária também distribuirá informativos com instruções de viagem e exibirá nos painéis eletrônicos orientações de como trafegar de forma segura.
A concessionária prevê que na saída para o Natal, que deve ocorrer entre os dias 23 e 24 de dezembro, mais de 418 mil veículos circulem pela Via Dutra (BR-116) e na Rio-Santos (BR-101) cerca de 86 mil. Já o maior volume de fluxo esperado é para o Ano Novo, com previsão de saída entre os dias 30 e 31 de dezembro, com movimentação de mais de 346 mil veículos na BR-116 e cerca de 132 mil na BR-101. No retorno, entre os dias 4 e 5 de janeiro é estimado 454 mil veículos trafegando pela Via Dutra e cerca de 151 mil.
Orientações de segurança
Para seguir uma viagem tranquila e segura, os motoristas devem ficar atentos às orientações abaixo:
Antes de pegar a estrada, verificar as condições do veículo, incluindo pneus, sistema de freios e luzes, e nível do combustível.
É fundamental respeitar a sinalização e os limites de velocidade.
Para trajetos de longa distância, programar pausas para descanso a fim de evitar a fadiga.
Utilizar corretamente o sinto de segurança e cadeirinhas para crianças.
Manter uma distância segura do veículo da frente e ao avistar um atendimento ou serviço nas rodovias, se possível, trocar de faixa.
Atendimento ao cliente
Nos 626 km de extensão, a RioSP oferece serviços de apoio ao cliente:
- Atendimento mecânico emergencial ágil e feito por uma frota de guinchos leves e pesados.
- 21 bases de atendimento.
- Socorro por meio de equipes de resgate disponíveis para motoristas e passageiros nas rodovias através dos canais de contato.
- Pontos de Parada e Descanso para caminhoneiros na Via Dutra, em Pindamonhangaba (SP) e Itatiaia (RJ).
- Aplicativo (Motiva Rodovias) que monitora em tempo real as rodovias e alerta sobre interdições e acidentes no trecho.
- WhatsApp (11) 2795-2238
- 0800 0173536
- Site: CCR RioSP | Via Dutra e Rio-Santos
Movimento Afaste-se
O Movimento é uma iniciativa criada pelo Grupo CCR em 2022 e coordenada pela ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias) com o objetivo de conscientizar motoristas sobre a prevenção de acidentes envolvendo viaturas em atendimento, colaboradores realizando manutenção e áreas com obras.
As orientações são simples, mas têm o poder de salvar vidas: sempre que se deparar com um atendimento em pista ou alguma atividade em que existam pessoas trabalhando às margens da rodovia, o condutor deve reduzir a velocidade e, sempre que possível, trocar de faixa. O Movimento já conta com a participação de 47 concessionárias, que administram 17.663,1 quilômetros de rodovias, em 12 estados do país.
Obras
Durante o período, os serviços que necessitam de novas interdições temporárias de faixas de rolamento como: recuperação de pavimento, roçada e pintura de sinalização serão suspensos.