A concessionária RioSP prevê um movimento de 3 milhões de veículos circulando pela rodovia Presidente Dutra neste final de ano, com mais 860 mil na rodovia Rio-Santos, entre os dias 23 de dezembro e 5 de janeiro.

Para atender a demanda, a empresa está preparando uma operação especial nas suas rodovias para atender aos clientes. Além de reforço nas equipes operacionais, viaturas serão posicionadas em pontos estratégicos das rodovias. A concessionária também distribuirá informativos com instruções de viagem e exibirá nos painéis eletrônicos orientações de como trafegar de forma segura.