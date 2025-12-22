A empresa sul-coreana INNOSPACE (KS:462350) confirmou uma nova tentativa de lançamento do seu primeiro veículo comercial, o HANBIT-Nano, a partir do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão.

A operação faz parte da missão SPACEWARD e, após atrasos, está agendada para esta segunda-feira (22), às 15h45 (horário de Brasília).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp