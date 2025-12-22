22 de dezembro de 2025
MISSÃO SPACEWARD

Após atraso, foguete sul-coreano é lançado hoje na base Alcântara

Por Da redação | Maranhão
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/FAB
HANBIT-Nano
HANBIT-Nano

A empresa sul-coreana INNOSPACE (KS:462350) confirmou uma nova tentativa de lançamento do seu primeiro veículo comercial, o HANBIT-Nano, a partir do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão.

A operação faz parte da missão SPACEWARD e, após atrasos, está agendada para esta segunda-feira (22), às 15h45 (horário de Brasília).

A nova data foi acordada em conjunto com a FAB (Força Aérea Brasileira) após análises de prontidão técnica e riscos de colisão com outros objetos espaciais.

Por ser o último dia da janela de lançamento, o horário ainda pode sofrer alterações dependendo das condições meteorológicas, dada a previsão de chuva na região.

Atraso e problema técnico

O lançamento original, previsto para a última sexta-feira (19), foi suspenso após a equipe técnica identificar uma anomalia mecânica em uma válvula que poderia comprometer a estrutura do veículo.

Após manutenção, em novas inspeções, nenhuma outra anomalia foi detectada no sistema.

Missão SPACEWARD

O HANBIT-Nano transporta cinco satélites de clientes para a órbita terrestre baixa, a 300 km de altitude.

A missão também inclui três cargas experimentais não separáveis para testes tecnológicos.

A INNOSPACE

Fundada em 2017, a INNOSPACE utiliza tecnologia de foguetes híbridos para lançamento de baixo custo e alta confiabilidade.

Em março de 2023, a empresa validou com sucesso seu motor de 150 kN com o voo de teste do 'HANBIT-TLV' em Alcântara.

