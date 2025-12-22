Um homem procurado pela Justiça foi preso por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São José dos Campos.
A prisão aconteceu no domingo (21), por volta das 16h45 no bairro Vila Machado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes constatado pela equipe em consulta ao aplicativo Muralha Paulista durante abordagem.
A ocorrência foi apresentada ao Plantão Policial de São José dos Campos, onde o foragido permaneceu preso e à disposição da Justiça.