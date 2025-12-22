22 de dezembro de 2025
MURALHA PAULISTA

Procurado por tráfico é preso pela PM em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça foi preso por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São José dos Campos.

A prisão aconteceu no domingo (21), por volta das 16h45 no bairro Vila Machado.

Ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes constatado pela equipe em consulta ao aplicativo Muralha Paulista durante abordagem.

A ocorrência foi apresentada ao Plantão Policial de São José dos Campos, onde o foragido permaneceu preso e à disposição da Justiça.

