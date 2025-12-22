A FAB (Força Aérea Brasileira) e a empresa sul-coreana Innospace marcaram para esta segunda-feira (22), às 15h45, a quarta tentativa de lançamento do foguete que fará o primeiro voo comercial espacial do Brasil, no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão.

A operação faz parte da missão Spaceward e conta com apoio da AEB (Agência Espacial Brasileira). O lançamento é considerado um passo importante para inserir o Brasil no mercado internacional de lançamentos espaciais.