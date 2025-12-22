Um homem de 25 anos morreu após se afogar na Prainha Branca, em Guarujá, na manhã de domingo (21), por volta das 11h30. O jovem entrou no mar em área sinalizada com placa de perigo com mais quatro pessoas. Apenas ele se afogou.
Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), durante uma atuação preventiva no local, bombeiros guarda-vidas identificaram um grupo de cinco banhistas que entraram no local sinalizado com placa de perigo e iniciaram o salvamento. Os bombeiros conseguiram resgatar quatro pessoas que eram amigos e familiares do jovem.
O homem acabou se afogando e os bombeiros solicitaram reforço para intensificar as buscas atrás dele.
Equipes especializadas do Corpo de Bombeiros participaram da ação, incluindo embarcação de salvamento e apoio aéreo com o helicóptero Águia, que realizou varreduras na área.
As outras quatro pessoas envolvidas não apresentaram nenhum sinal de afogamento grave e foram liberadas ainda no local, sendo uma delas mãe da vítima, de 52 anos. Os demais têm entre 15 e 49 anos.
Ainda de acordo com o GBMar, por volta das 14h30 o corpo foi localizado no local do afogamento e retirado da água, permanecendo no local para trabalhos periciais.