Um homem de 25 anos morreu após se afogar na Prainha Branca, em Guarujá, na manhã de domingo (21), por volta das 11h30. O jovem entrou no mar em área sinalizada com placa de perigo com mais quatro pessoas. Apenas ele se afogou.

Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), durante uma atuação preventiva no local, bombeiros guarda-vidas identificaram um grupo de cinco banhistas que entraram no local sinalizado com placa de perigo e iniciaram o salvamento. Os bombeiros conseguiram resgatar quatro pessoas que eram amigos e familiares do jovem.