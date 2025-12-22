22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Jovem de 25 anos morre após se afogar em praia no litoral de SP

Por Da redação | Guarujá (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Grupo de cinco banhistas que entraram no local sinalizado com placa de perigo
Grupo de cinco banhistas que entraram no local sinalizado com placa de perigo

Um homem de 25 anos morreu após se afogar na Prainha Branca, em Guarujá, na manhã de domingo (21), por volta das 11h30. O jovem entrou no mar em área sinalizada com placa de perigo com mais quatro pessoas. Apenas ele se afogou.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), durante uma atuação preventiva no local, bombeiros guarda-vidas identificaram um grupo de cinco banhistas que entraram no local sinalizado com placa de perigo e iniciaram o salvamento. Os bombeiros conseguiram resgatar quatro pessoas que eram amigos e familiares do jovem.

O homem acabou se afogando e os bombeiros solicitaram reforço para intensificar as buscas atrás dele.

Equipes especializadas do Corpo de Bombeiros participaram da ação, incluindo embarcação de salvamento e apoio aéreo com o helicóptero Águia, que realizou varreduras na área.

As outras quatro pessoas envolvidas não apresentaram nenhum sinal de afogamento grave e foram liberadas ainda no local, sendo uma delas mãe da vítima, de 52 anos. Os demais têm entre 15 e 49 anos.

Ainda de acordo com o GBMar, por volta das 14h30 o corpo foi localizado no local do afogamento e retirado da água, permanecendo no local para trabalhos periciais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários