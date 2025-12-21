22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

URGENTE: Homem é morto a tiros e facadas no Vale; polícia apura

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um homem foi morto a tiros e facadas em Caçapava. A ocorrência foi registrada por volta de 21h deste domingo (21), na Rua Morais Borges, no bairro Eldorado.

As primeiras informações apontam que a vítima tinha 38 anos e que o caso teria começado após uma briga.

Testemunhas relataram que o principal suspeito seria um homem descrito como “cigano” e que ele teria fugido logo após o ataque.

A Polícia Militar foi mobilizada, preserva a cena e aguarda a perícia para coleta de vestígios que possam ajudar a esclarecer a dinâmica e a autoria do crime.

O crime

O homicídio ocorreu na Rua Morais Borges, no bairro Eldorado, em Caçapava. A apuração inicial indica que a vítima, de 38 anos, foi atacada após uma briga. Até o momento, não há informação oficial de prisão.

Moradores afirmaram que, após o crime, um homem acompanhado de uma mulher e duas crianças pediu carona de forma desesperada nas imediações e seguiu em direção à Estrada do Areeiro. A informação será checada pelas autoridades e pode ajudar a mapear a rota de fuga do suspeito.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários