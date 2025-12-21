Um homem foi morto a tiros e facadas em Caçapava. A ocorrência foi registrada por volta de 21h deste domingo (21), na Rua Morais Borges, no bairro Eldorado.
As primeiras informações apontam que a vítima tinha 38 anos e que o caso teria começado após uma briga.
Testemunhas relataram que o principal suspeito seria um homem descrito como “cigano” e que ele teria fugido logo após o ataque.
A Polícia Militar foi mobilizada, preserva a cena e aguarda a perícia para coleta de vestígios que possam ajudar a esclarecer a dinâmica e a autoria do crime.
O crime
O homicídio ocorreu na Rua Morais Borges, no bairro Eldorado, em Caçapava. A apuração inicial indica que a vítima, de 38 anos, foi atacada após uma briga. Até o momento, não há informação oficial de prisão.
Moradores afirmaram que, após o crime, um homem acompanhado de uma mulher e duas crianças pediu carona de forma desesperada nas imediações e seguiu em direção à Estrada do Areeiro. A informação será checada pelas autoridades e pode ajudar a mapear a rota de fuga do suspeito.