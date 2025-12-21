Um homem foi morto a tiros e facadas em Caçapava. A ocorrência foi registrada por volta de 21h deste domingo (21), na Rua Morais Borges, no bairro Eldorado.

As primeiras informações apontam que a vítima tinha 38 anos e que o caso teria começado após uma briga.

Testemunhas relataram que o principal suspeito seria um homem descrito como “cigano” e que ele teria fugido logo após o ataque.