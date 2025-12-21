O Corinthians é campeão da Copa do Brasil de 2025. E um atleta nascido em São José dos Campos participou diretamente da conquista neste domingo (21). Aliás, dos dois títulos do Timão em 2025. Afinal de contas, o atacante Yuri Alberto fez o primeiro gol e deu a assistência para o segundo contra o Vasco neste domingo.

Assim, o Timão festejou o título diante de mais de 67 mil torcedores no Maracanã. E Yuri Alberto marca sua história depois de chegar a ser contestado pela torcida no ano passado.