O Corinthians é campeão da Copa do Brasil de 2025. E um atleta nascido em São José dos Campos participou diretamente da conquista neste domingo (21). Aliás, dos dois títulos do Timão em 2025. Afinal de contas, o atacante Yuri Alberto fez o primeiro gol e deu a assistência para o segundo contra o Vasco neste domingo.
Assim, o Timão festejou o título diante de mais de 67 mil torcedores no Maracanã. E Yuri Alberto marca sua história depois de chegar a ser contestado pela torcida no ano passado.
No jogo de ida, em São Paulo, houve empate por 0 a 0, em São Paulo. Uma nova igualdade agora levaria a decisão para os pênaltis. Mas, o menino nascido no Vale do Paraíba não queria saber de tanta emoção.
E, no primeiro tempo, logo aos 17min, marcou o primeiro gol, após arrancar pela esquerda e bater cruzado, com a bola ainda tocando na trave, antes de entrar. Na etapa final, quando o jogo estava empatado, também aos 17min, ele recebeu na direita e serviu Memphis Depay, que tocou na saída do goleiro: 2 a 1.
Agora, o Corinthians tem quatro títulos da Copa do Brasil e quebra o tabu que durava desde 2009.
Protagonismo de Yuri Alberto no Paulistão
O Corinthians termina o ano com dois títulos, já que havia faturado o Campeonato Paulista, também com protagonismo do joseense, quando marcou o gol no jogo de ida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na vitória de 1 a 0. Depois, o 0 a 0 na volta deu o título ao Timão.
Enfim, Yuri Alberto fecha 2025 como o seu melhor ano na carreira, conquistando dois títulos e participando diretamente dos gols dos dois jogos.