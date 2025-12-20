Um homem pediu para uma menina de 9 anos, moradora de Pindamonhangaba, que enviasse fotos e vídeos dela sem roupa pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. O caso aconteceu no último final de semana e foi flagrado pela mãe da criança, que interrompeu o contato com o pedófilo.
Segundo ela, que registrou um boletim de ocorrência, a filha teve contato com o homem por meio do jogo online Imposter 3D, que possui um chat para conversas entre os participantes. Ela descobriu que o primeiro contato do homem foi há cerca de um mês, voltando a procurar a filha no final de semana.
Durante o jogo, a menina foi convidada a conversar com um determinado usuário, identificado como “moedaantiga1”. Em seguida, ele orientou a vítima a adicioná-lo no WhatsApp, com registro de um número de DDD 89, do Piauí.
Após o contato, o homem passou a conversar com a menina pelo aplicativo, convencendo-a a enviar fotos e vídeos íntimos. OVALE teve acesso às mensagens trocadas entre eles.
O homem faz diversos elogios à criança e diz que quer ter “noção do seu tamanho”. E depois explica: “Do corpo”. Então, ele começa a estimulá-la a enviar fotos e vídeos íntimos.
“Vou mandar uma foto”, diz a criança.
“Mostra”, pergunta o homem. “Mas é sem roupa”, diz ele.
“Oi? Eu entendi direito?”, surpreende-se a menina.
Após convencê-la a enviar as imagens íntimas, ele a instrui a tirar as fotos e fazer os vídeos “no banheiro”.
“Aí vc tira a roupa e tira as fotos?”, pergunta ele.
“Fofo, mais... Eu não sei mais eu tô com vergonha e sabe o Deus? Ele ver tudo. E eu acho que eu posso fazer isso a noite, tipo as 20:00”, responde a menina, claramente confusa com o pedido do homem.
“Vai tentar fazer isso?”, insiste ele.
A mãe da menina acabou suspeitando do comportamento dela e descobriu a troca de mensagens. “Observei a hora que eu passei e ela escondeu o celular. Foi aí que eu percebi. Peguei o celular e vi toda a conversa. Esses caras acabam induzindo uma criança inocente”, afirmou a mãe.
“A criança é inocente, passando de amigo e pode acontecer o pior. Espero que todos os pais acabem pegando essa visão e ficando mais em cima, observando para não acontecer. Triste”, completou.
Ela registrou boletim de ocorrência do caso, que deve ser investigado. Também gravou um vídeo para alertar outros pais dos perigos desse tipo de contato com crianças por meio de jogos online.
“Quero compartilhar para vocês ficarem espertos, para não deixar o pior acontecer. Porque pode ser de longe esse pedófilo, mas pode ser um de perto, passar o endereço, a criança acabar caindo e acontecendo o pior. Vigiem e observem o comportamento dos seus filhos”, disse ela.