Um homem pediu para uma menina de 9 anos, moradora de Pindamonhangaba, que enviasse fotos e vídeos dela sem roupa pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. O caso aconteceu no último final de semana e foi flagrado pela mãe da criança, que interrompeu o contato com o pedófilo.

Segundo ela, que registrou um boletim de ocorrência, a filha teve contato com o homem por meio do jogo online Imposter 3D, que possui um chat para conversas entre os participantes. Ela descobriu que o primeiro contato do homem foi há cerca de um mês, voltando a procurar a filha no final de semana.