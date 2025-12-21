Com atuação decisiva do atacante Yuri Alberto, natural de São José dos Campos, o Corinthians venceu o Vasco da Gama por 2 a 1, neste domingo (21), no Maracanã, e conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil. O camisa 9 marcou um gol e deu a assistência para o tento que garantiu o título alvinegro.
Yuri Alberto abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, colocando o Corinthians em vantagem. Pouco depois, aos 26, o atacante ainda desperdiçou uma grande chance de ampliar.
No segundo tempo, aos 17 minutos, o joseense voltou a ser decisivo ao deixar Memphis Depay livre, sem goleiro, para marcar o gol que confirmou o título corintiano. O Vasco descontou com Nuno Moreira, mas não conseguiu evitar a derrota.
Com o empate sem gols no jogo de ida, na Neo Química Arena, a vitória no Rio de Janeiro garantiu o troféu ao Timão.
Campanha do título
Para levantar a taça da Copa do Brasil 2025, o Corinthians passou por Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro, antes de superar o Vasco na final. O clube paulista chega ao seu quarto título, após as conquistas de 1995, 2002 e 2009. E quebra um tabu de 16 anos.
A conquista também rende uma premiação recorde ao Corinthians. Apenas pelo título, o clube embolsa R$ 77,175 milhões. Somados os valores acumulados ao longo da competição, o faturamento total chega a R$ 101,2 milhões.
Segundo a CBF, a edição de 2025 contou com um reajuste de 5% nas cotas, corrigido pelo IPCA, refletindo diretamente no aumento das premiações.