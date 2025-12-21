Com atuação decisiva do atacante Yuri Alberto, natural de São José dos Campos, o Corinthians venceu o Vasco da Gama por 2 a 1, neste domingo (21), no Maracanã, e conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil. O camisa 9 marcou um gol e deu a assistência para o tento que garantiu o título alvinegro.

Yuri Alberto abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, colocando o Corinthians em vantagem. Pouco depois, aos 26, o atacante ainda desperdiçou uma grande chance de ampliar.