A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde deste domingo (21), no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté. A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento tático na região.

Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento preventivo quando abordaram o suspeito. Durante a revista, foram encontrados 317 eppendorfs de cocaína, 78 buchas de maconha, além de um aparelho celular e R$ 30 em dinheiro.