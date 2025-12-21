21 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COMBATE AO CRIME

PM prende homem por tráfico de drogas em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde deste domingo (21), no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté. A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento tático na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento preventivo quando abordaram o suspeito. Durante a revista, foram encontrados 317 eppendorfs de cocaína, 78 buchas de maconha, além de um aparelho celular e R$ 30 em dinheiro.

O material apreendido reforçou a suspeita de tráfico, e o homem recebeu voz de prisão ainda no local.

Suspeito ficou à disposição da Justiça

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial de Taubaté, onde a ocorrência foi registrada em Boletim de Ocorrência Policial Civil (BOPC). Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

A Polícia Militar informou que ações de combate ao tráfico seguem intensificadas em bairros com maior incidência de denúncias.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários