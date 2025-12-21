O arquiteto Manoel Carlos de Carvalho, uma das referências da arquitetura no Vale do Paraíba, morreu neste sábado (20), em Taubaté, aos 85 anos. Reconhecido por uma trajetória marcada por inovação, ensino e dedicação à profissão, ele deixa um legado que atravessa gerações. O corpo será cremado neste domingo (21), às 18h, no Memorial Sagrada Família.
A morte de Manoel Carlos gerou grande comoção entre familiares, amigos, profissionais da área e autoridades. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, o filho Beto Carvalho, também arquiteto, prestou uma homenagem emocionada ao pai.
“Hoje nos despedimos do nosso arquiteto Manoel Carlos de Carvalho. Lutou bravamente até os últimos instantes. Amava a vida, realizou muitos sonhos, profissional bem-sucedido, pai exemplar e marido amoroso. Pai, você será honrado, seu legado continuado. Minha gratidão. Te amo eternamente.”
Autoridades e amigos lamentam a perda
Diversas manifestações de pesar foram publicadas após a confirmação da morte. O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), escreveu: “Meus sinceros sentimentos, Beto e família.”
Amigos próximos também destacaram a importância humana e profissional do arquiteto. “Perda dolorosa e irreparável. Que vocês encontrem conforto na certeza de que ele viveu plenamente”, publicou uma amiga da família.
Outro depoimento ressaltou o impacto do arquiteto na formação de gerações: “Tenho a certeza de que deixou sua marca, seu traço. Guardaremos para sempre seus princípios e a boa arquitetura.”
Trajetória marcada por pioneirismo e ensino
Nascido em 1940, na cidade de Paraibuna, Manoel Carlos de Carvalho demonstrou vocação desde cedo. Aos 17 anos, ainda jovem, ajudou a fundar o primeiro curso preparatório para vestibular da cidade, quando a profissão de arquiteto ainda era pouco compreendida no interior.
Formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, recebeu convites para permanecer na capital, mas escolheu retornar ao Vale do Paraíba, onde fundou seu escritório em Taubaté e construiu uma carreira sólida.
Apaixonado pelo conhecimento, realizou pós-graduação e cursos de especialização, incluindo formação internacional pela Universidade de Stanford. Paralelamente à atuação profissional, dividiu sua vida entre o exercício criativo da arquitetura e a docência em cursos de engenharia e arquitetura.
Segundo familiares, “os olhos sempre brilhavam quando o assunto era arquitetura”.
Legado que ultrapassa gerações
Ao longo de décadas de atividade, Manoel Carlos assinou milhares de projetos em diferentes áreas, deixando sua marca na paisagem urbana e na formação de profissionais.
No último dia 15, em celebração ao Dia do Arquiteto, o filho havia publicado uma homenagem ao pai, relembrando a trajetória iniciada em 1967, quando Manoel projetou sua primeira residência.
“Aqui escreve seu filho e eterno aluno. Pai, muito obrigado por todos os ensinamentos”, escreveu Beto.