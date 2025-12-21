O arquiteto Manoel Carlos de Carvalho, uma das referências da arquitetura no Vale do Paraíba, morreu neste sábado (20), em Taubaté, aos 85 anos. Reconhecido por uma trajetória marcada por inovação, ensino e dedicação à profissão, ele deixa um legado que atravessa gerações. O corpo será cremado neste domingo (21), às 18h, no Memorial Sagrada Família.

A morte de Manoel Carlos gerou grande comoção entre familiares, amigos, profissionais da área e autoridades. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, o filho Beto Carvalho, também arquiteto, prestou uma homenagem emocionada ao pai.