O motorista que morreu no grave acidente registrado na madrugada deste sábado (20) na BR-476, em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba, foi identificado como Luiz Sérgio Navalski. Conhecido nas redes sociais como “Polako”, ele era influencer, compartilhava a rotina nas estradas brasileiras e estava noivo.

Natural de Canoinhas (SC), Luiz Sérgio Navalski era formado em Administração e conquistou milhares de seguidores ao mostrar o dia a dia como caminhoneiro nas rodovias do país. As publicações misturavam trabalho, viagens e momentos pessoais — entre eles, registros ao lado da noiva, estudante da mesma área.