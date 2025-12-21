O motorista que morreu no grave acidente registrado na madrugada deste sábado (20) na BR-476, em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba, foi identificado como Luiz Sérgio Navalski. Conhecido nas redes sociais como “Polako”, ele era influencer, compartilhava a rotina nas estradas brasileiras e estava noivo.
Natural de Canoinhas (SC), Luiz Sérgio Navalski era formado em Administração e conquistou milhares de seguidores ao mostrar o dia a dia como caminhoneiro nas rodovias do país. As publicações misturavam trabalho, viagens e momentos pessoais — entre eles, registros ao lado da noiva, estudante da mesma área.
Após a confirmação da morte, mensagens de despedida e homenagens passaram a se multiplicar nas redes sociais do motorista.
“Que Deus te receba de braços abertos. A gente que é mãe de motorista não está preparada para isso”, escreveu uma internauta.
Acidente deixou outras vítimas
O acidente ocorreu no km 177 da BR-476 e envolveu dois caminhões e dois carros de passeio. Além de Luiz, outras duas pessoas morreram. Dois ocupantes ficaram feridos, com lesões leves.
Por causa da gravidade da colisão, a rodovia precisou ser interditada por várias horas, sendo liberada apenas após o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos.
Como aconteceu a colisão
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Fiat Uno acessava a rodovia quando foi atingido lateralmente por um caminhão carregado com batatas. Com o impacto, o caminhão perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com outro caminhão que trafegava no sentido oposto.
Um Hyundai HB20 também acabou envolvido na ocorrência. Os ocupantes desse veículo sofreram ferimentos leves.
As circunstâncias do acidente seguem sendo analisadas pela PRF.
Comoção nas redes
A morte de Luiz Sérgio Navalski gerou comoção entre seguidores, colegas de profissão e familiares, principalmente pelo fato de o caminhoneiro viver um momento especial da vida pessoal, às vésperas do casamento.