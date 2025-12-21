Um guarda municipal de Maringá, no Noroeste do Paraná, foi preso na madrugada deste sábado (20) suspeito de assassinar a ex-companheira a tiros. Segundo as autoridades, o agente teria invadido a residência da vítima e usado a arma de serviço para cometer o crime, caracterizado como feminicídio.

De acordo com a Secretaria de Segurança de Maringá, o suspeito foi identificado como Gerson Rafael Geidelis, de 46 anos. Ele teria arrombado o portão da casa com o próprio carro para entrar no imóvel onde estava Jessica Daiane Cabral, de 30 anos.