21 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA

Brasil: Guarda é suspeito de matar ex-companheira a tiros

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Um guarda municipal de Maringá, no Noroeste do Paraná, foi preso na madrugada deste sábado (20) suspeito de assassinar a ex-companheira a tiros. Segundo as autoridades, o agente teria invadido a residência da vítima e usado a arma de serviço para cometer o crime, caracterizado como feminicídio.

De acordo com a Secretaria de Segurança de Maringá, o suspeito foi identificado como Gerson Rafael Geidelis, de 46 anos. Ele teria arrombado o portão da casa com o próprio carro para entrar no imóvel onde estava Jessica Daiane Cabral, de 30 anos.

Ainda segundo as informações oficiais, a vítima foi atingida por seis disparos de arma de fogo e morreu antes da chegada do socorro médico.

No momento do crime, a filha de Jessica, de sete anos, estava dentro da casa. A criança não ficou ferida, mas presenciou parte da ocorrência, conforme apurado pelas autoridades.

Confissão e prisão em flagrante

O secretário municipal de Segurança, Luiz Alves, afirmou que o guarda municipal confessou o crime. Ele foi preso em flagrante e encaminhado às autoridades competentes.

A arma utilizada, que seria de uso funcional, foi apreendida. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime e se havia histórico de violência doméstica entre o casal. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

