VIOLÊNCIA

Suspeito de balear mulher em bar tem carros queimados em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Revolta de moradores terminou com dois veículos queimados
Revolta de moradores terminou com dois veículos queimados

Um carro e um caminhão foram incendiados na rua Nove, em Taubaté.

A revolta de moradores após a tentativa de homicídio contra uma mulher, dentro de um bar no bairro Marlene Miranda, terminou com dois veículos queimados. Há informações, ainda não confirmadas, de que o bar ligado ao suspeito também teria sido destruído.

O homem apontado como autor dos disparos segue foragido e é procurado pela Polícia Civil.

O incêndio atingiu um carro e um caminhão na rua Nove, o mesmo local onde ocorreu a tentativa de homicídio na madrugada deste sábado (20). As informações apuradas pela reportagem indicam que os veículos seriam do suspeito, que teria atirado contra a vítima e fugido antes da chegada da Polícia Militar.

O que se sabe sobre a revolta

Os veículos ficaram consumidos pelo fogo. A ocorrência aconteceu na rua Nove, no bairro Marlene Miranda, e ocorreu após a notícia da tentativa de homicídio se espalhar pela região. A polícia deve apurar a autoria do incêndio e as circunstâncias da destruição dos bens.

Além da investigação sobre os incêndios, a Polícia Civil segue com a apuração principal, que é a tentativa de homicídio em bar de Taubaté, registrada no plantão policial e atribuída, no boletim, a um homem de 51 anos apontado por testemunha como autor do disparo.

Tentativa de homicídio em bar de Taubaté: relembre o que a Polícia Civil apura

Segundo o boletim citado na ocorrência, a vítima, de 49 anos, foi socorrida e levada à UPA Central. A Polícia Militar foi chamada para atender disparo de arma de fogo e, ao chegar, foi informada de que a vítima já havia sido encaminhada para atendimento e depois transferida para o Hospital Regional.

A última informação apontava que a mulher seguia em estado grave, em coma e entubada.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal. Ainda conforme o registro, o suspeito deixou o local antes da chegada da equipe policial e, por isso, não houve prisão em flagrante até a emissão do documento. A Polícia Civil mantém buscas para localizá-lo.

Investigação deve apurar autoria e motivação

A apuração sobre o incêndio dos veículos deve analisar relatos de testemunhas, eventuais imagens de câmeras e outros elementos que possam indicar como o fogo começou e quem participou da ação. A investigação também deve esclarecer se houve outros danos materiais no mesmo endereço, incluindo a informação de que o bar ligado ao suspeito teria sido destruído.

Casos de incêndio em veículos na cidade já foram alvo de investigação em outros episódios.

