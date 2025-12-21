Um carro e um caminhão foram incendiados na rua Nove, em Taubaté.

A revolta de moradores após a tentativa de homicídio contra uma mulher, dentro de um bar no bairro Marlene Miranda, terminou com dois veículos queimados. Há informações, ainda não confirmadas, de que o bar ligado ao suspeito também teria sido destruído.

