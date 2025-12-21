Um carro e um caminhão foram incendiados na rua Nove, em Taubaté.
A revolta de moradores após a tentativa de homicídio contra uma mulher, dentro de um bar no bairro Marlene Miranda, terminou com dois veículos queimados. Há informações, ainda não confirmadas, de que o bar ligado ao suspeito também teria sido destruído.
O homem apontado como autor dos disparos segue foragido e é procurado pela Polícia Civil.
O incêndio atingiu um carro e um caminhão na rua Nove, o mesmo local onde ocorreu a tentativa de homicídio na madrugada deste sábado (20). As informações apuradas pela reportagem indicam que os veículos seriam do suspeito, que teria atirado contra a vítima e fugido antes da chegada da Polícia Militar.
O que se sabe sobre a revolta
Os veículos ficaram consumidos pelo fogo. A ocorrência aconteceu na rua Nove, no bairro Marlene Miranda, e ocorreu após a notícia da tentativa de homicídio se espalhar pela região. A polícia deve apurar a autoria do incêndio e as circunstâncias da destruição dos bens.
Além da investigação sobre os incêndios, a Polícia Civil segue com a apuração principal, que é a tentativa de homicídio em bar de Taubaté, registrada no plantão policial e atribuída, no boletim, a um homem de 51 anos apontado por testemunha como autor do disparo.
Tentativa de homicídio em bar de Taubaté: relembre o que a Polícia Civil apura
Segundo o boletim citado na ocorrência, a vítima, de 49 anos, foi socorrida e levada à UPA Central. A Polícia Militar foi chamada para atender disparo de arma de fogo e, ao chegar, foi informada de que a vítima já havia sido encaminhada para atendimento e depois transferida para o Hospital Regional.
A última informação apontava que a mulher seguia em estado grave, em coma e entubada.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal. Ainda conforme o registro, o suspeito deixou o local antes da chegada da equipe policial e, por isso, não houve prisão em flagrante até a emissão do documento. A Polícia Civil mantém buscas para localizá-lo.
Investigação deve apurar autoria e motivação
A apuração sobre o incêndio dos veículos deve analisar relatos de testemunhas, eventuais imagens de câmeras e outros elementos que possam indicar como o fogo começou e quem participou da ação. A investigação também deve esclarecer se houve outros danos materiais no mesmo endereço, incluindo a informação de que o bar ligado ao suspeito teria sido destruído.
Casos de incêndio em veículos na cidade já foram alvo de investigação em outros episódios.