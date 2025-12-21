O que seria um reencontro de fim de ano terminou em tragédia.

A engenheira Mariani Gambarini Vassoler, de 31 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O caso ganhou ainda mais repercussão após relatos de que Chopp, o cão da vítima, permaneceu ao lado da tutora após o impacto, em uma cena de lealdade que emocionou familiares e amigos.

Viagem de fé antecedeu a tragédia

Mariani viajava de Sorocaba (SP) para Iconha (ES), onde passaria o Natal com a família. Antes de seguir viagem, ela fez uma parada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba, para agradecer pelas conquistas do ano.