SEM ACORDO

Greve na Petrobras completa sete dias com adesão de 12 estados

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/FUP
Funcionários da Petrobras estão em greve em várias regiões do país
Funcionários da Petrobras estão em greve em várias regiões do país

A greve nacional dos colaboradores da Petrobras completa sete dias neste domingo (21) com paralisações em refinarias, plataformas e terminais de todas as regiões do país.

A FUP (Federação Única dos Petroleiros) enviou um documento à empresa solicitando que apresente uma contraproposta ainda hoje, reafirmando o interesse em negociar melhorias para todas as subsidiárias do sistema.

O movimento, iniciado na última segunda-feira (15), é por tempo indeterminado.

Entre as principais reivindicações da categoria estão melhorias no plano de cargos e salários, soluções para os déficits dos planos de pensão (Petros) e a defesa do fortalecimento da estatal como empresa pública.

Na região, de acordo com o Sindipetro, a mobilização em frente à Revap (Refinaria Henrique Lages) sofreu uma intervenção truculenta por parte da Polícia Militar na última sexta-feira (19). 

A ação ocorreu na tentativa de dissipar os trabalhadores que estavam alocados em frente à Portaria 5 da unidade. Apesar do episódio, a refinaria segue neste domingo com o corte na troca de turnos.

Paralisações pelo País

A adesão atinge unidades estratégicas em 12 estados:

São Paulo: Além da Revap, as refinarias Replan (Paulínia) e Recap (Mauá) seguem sem troca de turnos. Terminais em São Caetano e Barueri registram adesão total do setor administrativo.

Rio de Janeiro: No Norte Fluminense, trabalhadores de 26 plataformas da Bacia de Campos aderiram à greve. Na Reduc (Duque de Caxias), a rendição de turnos continua suspensa.

Sul e Nordeste: A Refap (RS), Repar (PR) e Abreu e Lima (PE) operam com restrições. No Amazonas, o Terminal de Coari registra 100% de adesão na operação e manutenção.

Posicionamento da Petrobras

Em nota, a Petrobras informou que organizou equipes de contingência para garantir a continuidade das operações.

A estatal assegura que a produção e o abastecimento de combustíveis ao mercado não sofreram prejuízos até o momento.

