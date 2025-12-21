A greve nacional dos colaboradores da Petrobras completa sete dias neste domingo (21) com paralisações em refinarias, plataformas e terminais de todas as regiões do país.

A FUP (Federação Única dos Petroleiros) enviou um documento à empresa solicitando que apresente uma contraproposta ainda hoje, reafirmando o interesse em negociar melhorias para todas as subsidiárias do sistema.

