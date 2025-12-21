21 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

EDUCAÇÃO

Pé-de-Meia: MEC inicia pagamento da última parcela de 2025

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Ministério da Educação
Divulgação/MEC
Benefício pode chegar a R$ 9,200 por aluno
Benefício pode chegar a R$ 9,200 por aluno

O MEC (Ministério da Educação) inicia, nesta segunda-feira (22), o pagamento da décima e última parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia.

O benefício de R$ 200 é destinado aos estudantes do ensino médio público que mantiveram frequência escolar igual ou superior a 80%.

Os depósitos seguem até o dia 30 de dezembro, conforme o mês de nascimento do aluno.

Calendário de Pagamentos

  • Nascidos em janeiro e fevereiro: segunda-feira (22)
  • Nascidos em março e abril: terça-feira (23)
  • Nascidos em maio e junho: quarta-feira (24)
  • Nascidos em julho e agosto: quinta-feira (25)
  • Nascidos em setembro e outubro: sexta-feira (26)
  • Nascidos em novembro e dezembro: terça-feira (30)

Como sacar o dinheiro

Estudantes com 18 anos ou mais já possuem as contas desbloqueadas para uso.

No caso de alunos menores de idade, é obrigatório que o responsável legal autorize a movimentação pelo aplicativo Caixa Tem ou diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Bonus Enem

Os alunos que concluíram o ensino médio em 2025 e realizaram os dois dias de prova do Enem terão direito a um bônus adicional de R$ 200.

Este valor será pago entre 26 de fevereiro de 2025 e 5 de março de 2026, após a confirmação oficial da conclusão dos estudos.

Instituído pela Lei nº 14.818/2024, o Pé-de-Meia funciona como uma poupança para incentivar a permanência e a conclusão escolar, podendo acumular até R$ 9.200 por aluno ao longo de todo o ensino médio.

O objetivo é reduzir a desigualdade social e promover a inclusão de jovens da rede pública por meio da educação.

