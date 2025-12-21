O MEC (Ministério da Educação) inicia, nesta segunda-feira (22), o pagamento da décima e última parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia.

O benefício de R$ 200 é destinado aos estudantes do ensino médio público que mantiveram frequência escolar igual ou superior a 80%.

Os depósitos seguem até o dia 30 de dezembro, conforme o mês de nascimento do aluno.