O MEC (Ministério da Educação) inicia, nesta segunda-feira (22), o pagamento da décima e última parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia.
O benefício de R$ 200 é destinado aos estudantes do ensino médio público que mantiveram frequência escolar igual ou superior a 80%.
Os depósitos seguem até o dia 30 de dezembro, conforme o mês de nascimento do aluno.
Calendário de Pagamentos
- Nascidos em janeiro e fevereiro: segunda-feira (22)
- Nascidos em março e abril: terça-feira (23)
- Nascidos em maio e junho: quarta-feira (24)
- Nascidos em julho e agosto: quinta-feira (25)
- Nascidos em setembro e outubro: sexta-feira (26)
- Nascidos em novembro e dezembro: terça-feira (30)
Como sacar o dinheiro
Estudantes com 18 anos ou mais já possuem as contas desbloqueadas para uso.
No caso de alunos menores de idade, é obrigatório que o responsável legal autorize a movimentação pelo aplicativo Caixa Tem ou diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal.
Bonus Enem
Os alunos que concluíram o ensino médio em 2025 e realizaram os dois dias de prova do Enem terão direito a um bônus adicional de R$ 200.
Este valor será pago entre 26 de fevereiro de 2025 e 5 de março de 2026, após a confirmação oficial da conclusão dos estudos.
Instituído pela Lei nº 14.818/2024, o Pé-de-Meia funciona como uma poupança para incentivar a permanência e a conclusão escolar, podendo acumular até R$ 9.200 por aluno ao longo de todo o ensino médio.
O objetivo é reduzir a desigualdade social e promover a inclusão de jovens da rede pública por meio da educação.