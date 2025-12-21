Dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) apontam que ao longo do ano de 2025, foram registradas 19 mil autuações relacionadas à alcoolemia.

O número é um recorde, fruto de uma atuação intensificada em operações de fiscalização.

Foram 795 mil veículos abordados em quase 1.250 operações em São Paulo com intenção de coibir a direção sob efeito de álcool, um dos comportamentos mais letais no trânsito.