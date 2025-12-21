21 de dezembro de 2025
INOVAÇÃO

Dispositivo de R$ 40 controla uso de medicação por idosos

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Agência SP
Fernando Bizerra, farmacêutico, doutor em saúde, desenvolveu um dispositivo inovador para garantir que idosos e doentes crônicos sigam corretamente suas prescrições médicas.

O equipamento é fabricado pela startup RenovatioMed, sediada no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, e avisa aos familiares, via aplicativo, caso o paciente se esqueça da medicação ou tente fazer a ingestão em horário incorreto.

Criada com o apoio da Fapesp, a solução consiste em um organizador inteligente de medicamentos que monitora a adesão ao tratamento em tempo real.

Como funciona

O hardware é totalmente automatizado. Usa sensores e uma placa eletrônica que detecta a abertura dos compartimentos e envia os dados para uma plataforma, sem depender de comandos manuais do paciente ou do cuidador.

O sistema utiliza alertas visuais e sonoros para guiar o usuário de forma intuitiva. LEDs verdes sinalizam o compartimento exato que deve ser aberto no horário correto, enquanto luzes vermelhas e avisos sonoros são acionados para prevenir erros caso o paciente tente acessar o remédio fora do cronograma.

Além disso, a tecnologia conta com um sistema de aviso remoto que envia uma notificação automática ao celular de familiares ou equipes de saúde caso o dispositivo não seja aberto em até 45 minutos após o horário previsto.

A tecnologia é estratégica para o uso de medicamentos de alto custo, especialmente em tratamentos como quimioterápicos orais, onde o esquecimento de uma única dose pode comprometer a eficácia clínica.

Disponibilidade

Atualmente, a startup atende cerca de 50 pacientes e já validou a tecnologia junto ao sistema Unimed.

O serviço opera por meio de aluguel, com mensalidade de R$ 40, que inclui o dispositivo, acesso ao aplicativo e suporte técnico.

Após consolidar o produto final, a RenovatioMed busca agora escala para comercialização em todo o Brasil.

