Fernando Bizerra, farmacêutico, doutor em saúde, desenvolveu um dispositivo inovador para garantir que idosos e doentes crônicos sigam corretamente suas prescrições médicas.

O equipamento é fabricado pela startup RenovatioMed, sediada no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, e avisa aos familiares, via aplicativo, caso o paciente se esqueça da medicação ou tente fazer a ingestão em horário incorreto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp