Um princípio de incêndio em um ventilador de teto mobilizou o Corpo de Bombeiros em Caraguatatuba no último sábado (20).

Embora o incidente tenha sido controlado rapidamente por funcionários do local, o caso acende um alerta sobre riscos recorrentes em imóveis de veraneio que, em geral, não observam a qualidade das instalações elétricas.

