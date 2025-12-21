Um motorista embriagado bateu em uma base móvel da Polícia Militar em São José dos Campos.
A ocorrência terminou em prisão em flagrante na madrugada deste domingo (21/12), após a colisão na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos.
Segundo o boletim de ocorrência, o bafômetro apontou 0,67 mg/L e o caso foi registrado como crime de trânsito (art. 306 do CTB).
De acordo com o registro policial, uma equipe que patrulhava a região foi surpreendida por um Chevrolet Onix, que trafegava em alta velocidade e acabou colidindo na traseira de uma viatura, base móvel da Polícia Militar (Sprinter), na via.
O motorista, de 25 anos, foi abordado no local e, ainda conforme o BO, apresentava sinais evidentes de embriaguez e confessou ter ingerido bebida alcoólica.
No carro, havia mais quatro ocupantes (três mulheres e um homem), que teriam informado também ter consumido bebida alcoólica antes do deslocamento, segundo o documento.
O veículo, ainda conforme o registro, era alugado e não estava em nome do condutor.
Colisão contra base móvel da Polícia Militar: o que aconteceu na Avenida Salinas
O caso ocorreu por volta de 1h15, na Avenida Salinas, altura do número 2367, no Bosque dos Eucaliptos, zona sul de São José dos Campos. A ocorrência foi apresentada no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) do município e formalizada como flagrante.
Bafômetro, prisão e fiança
Segundo o boletim de ocorrência, foi realizado teste de etilômetro no motorista e o resultado foi de 0,67 mg/L. O documento também registra que houve falha na impressão do comprovante, mas que o procedimento teria sido registrado por câmera corporal dos policiais.
Quando o bafômetro vira crime?
Em operações e orientações sobre a Lei Seca, o parâmetro citado com frequência é que índices iguais ou superiores a 0,34 mg/L configuram crime de trânsito (além das sanções administrativas). Ou seja: o caso narrado no BO (0,67 mg/L) fica acima dessa referência.
Na delegacia, o delegado determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante por embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). Ainda de acordo com o BO, foi arbitrada fiança de R$ 4.000,00, além da requisição de exame pericial “ad cautelam” ao IML. O suspeito seria encaminhado ao Centro de Triagem de Caçapava e apresentado em audiência de custódia.
Depois da colisão contra a base móvel da Polícia Militar: o que acontece agora
Após a base móvel da Polícia Militar e o flagrante, o caso segue para a etapa de audiência de custódia e, depois, para a tramitação do procedimento, conforme as decisões da Justiça. A investigação pode reunir depoimentos e laudos (incluindo exames) para embasar a sequência do processo.