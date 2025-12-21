Um motorista embriagado bateu em uma base móvel da Polícia Militar em São José dos Campos.

A ocorrência terminou em prisão em flagrante na madrugada deste domingo (21/12), após a colisão na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos.

Segundo o boletim de ocorrência, o bafômetro apontou 0,67 mg/L e o caso foi registrado como crime de trânsito (art. 306 do CTB).