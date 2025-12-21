21 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MOBILIDADE

Caçapava inicia operação de 13 radares; saiba onde estão

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Em Caçapava, 13 radares de fiscalização eletrônica instalados no município começarão a operar a partir de segunda-feira (22). Inicialmente, a operação será apenas educativa, sem aplicação de multas.

Os motoristas que excederem os limites de velocidade serão apenas notificados por meio de advertência enviada à residência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O período educativo seguirá até 22 de janeiro. Todas as imagens geradas pelos equipamentos nesse período serão convertidas em comunicados de orientação.

Encerrada a fase educativa, os radares passarão a operar de forma definitiva, com aplicação de multas e penalidades conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

A medida visa reduzir acidentes e proteger condutores, ciclistas e pedestres.

Confira os locais e limites de velocidade

Radares Fixos Metrológicos:

  • avenida Cel. Manoel Inocêncio (Centro): Oposto ao nº 999 – 40 km/h
  • Estrada Olívia Alegri (Caçapava Velha): 300 m da Dutra – 60 km/h
  • avenida Henry Nestlé (Vila Galvão): nº 2754 – 50 km/h
  • rua Dr. Rosalvo de Almeida Teles (Nova Caçapava): nº 500 (ambos os sentidos) – 50 km/h
  • rua do Porto (Jardim Rafael): Oposto ao nº 804 – 40 km/h
  • avenida Subtenente Luiz Gonzaga (Vila Quirino): Oposto ao nº 1445 – 60 km/h
  • rua Dr. José de Moura Resende (Vera Cruz): nº 1021 – 40 km/h
  • rua João Gonçalves Barbosa (Vila São João): nº 207 – 50 km/h

Radares Fixos Híbridos:

  • avenida Cel. Alcântara (Centro): Oposto ao nº 500 e altura do nº 436 – 40 km/h
  • rua Rui Barbosa (Jardim São José): nº 880 – 40 km/h
  • avenida Dr. José de Moura Resende x Av. Brasil (Vera Cruz): Frente à Igreja Matriz – 40 km/h

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários