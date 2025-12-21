Em Caçapava, 13 radares de fiscalização eletrônica instalados no município começarão a operar a partir de segunda-feira (22). Inicialmente, a operação será apenas educativa, sem aplicação de multas.
Os motoristas que excederem os limites de velocidade serão apenas notificados por meio de advertência enviada à residência.
O período educativo seguirá até 22 de janeiro. Todas as imagens geradas pelos equipamentos nesse período serão convertidas em comunicados de orientação.
Encerrada a fase educativa, os radares passarão a operar de forma definitiva, com aplicação de multas e penalidades conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
A medida visa reduzir acidentes e proteger condutores, ciclistas e pedestres.
Confira os locais e limites de velocidade
Radares Fixos Metrológicos:
- avenida Cel. Manoel Inocêncio (Centro): Oposto ao nº 999 – 40 km/h
- Estrada Olívia Alegri (Caçapava Velha): 300 m da Dutra – 60 km/h
- avenida Henry Nestlé (Vila Galvão): nº 2754 – 50 km/h
- rua Dr. Rosalvo de Almeida Teles (Nova Caçapava): nº 500 (ambos os sentidos) – 50 km/h
- rua do Porto (Jardim Rafael): Oposto ao nº 804 – 40 km/h
- avenida Subtenente Luiz Gonzaga (Vila Quirino): Oposto ao nº 1445 – 60 km/h
- rua Dr. José de Moura Resende (Vera Cruz): nº 1021 – 40 km/h
- rua João Gonçalves Barbosa (Vila São João): nº 207 – 50 km/h
Radares Fixos Híbridos:
- avenida Cel. Alcântara (Centro): Oposto ao nº 500 e altura do nº 436 – 40 km/h
- rua Rui Barbosa (Jardim São José): nº 880 – 40 km/h
- avenida Dr. José de Moura Resende x Av. Brasil (Vera Cruz): Frente à Igreja Matriz – 40 km/h