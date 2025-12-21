Um homem foi preso em flagrante por furto de fiação em um estabelecimento comercial na rua Major Francisco de Paula, no bairro Vila Adyanna, em São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada na noite de sábado (20), por volta das 19h.
Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro quando avistaram dois seguranças particulares contendo o suspeito, que havia tentado fugir do local após o crime.
Com ele, a equipe apreendeu uma mochila contendo:
- aproximadamente 20 kg de fios de cobre subtraídos
- uma luminária de emergência
- uma miniserra
Durante a busca pessoal, os policiais também localizaram uma faca de cozinha e um canivete em posse do suspeito.
Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça.