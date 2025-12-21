21 de dezembro de 2025
FURTO

Homem é preso após furtar 20 kg de fios de cobre na Vila Adyanna

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
PM apreendeu aproximadamente 20 kg de fios de cobre
Um homem foi preso em flagrante por furto de fiação em um estabelecimento comercial na rua Major Francisco de Paula, no bairro Vila Adyanna, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na noite de sábado (20), por volta das 19h.

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro quando avistaram dois seguranças particulares contendo o suspeito, que havia tentado fugir do local após o crime.

Com ele, a equipe apreendeu uma mochila contendo:

  • aproximadamente 20 kg de fios de cobre subtraídos
  • uma luminária de emergência
  • uma miniserra

Durante a busca pessoal, os policiais também localizaram uma faca de cozinha e um canivete em posse do suspeito.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça.

