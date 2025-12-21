Um homem foi preso em flagrante por furto de fiação em um estabelecimento comercial na rua Major Francisco de Paula, no bairro Vila Adyanna, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na noite de sábado (20), por volta das 19h.

