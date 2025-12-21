Dois homens foram presos instantes após furtarem diversos objetos na Rua Dolzani Ricardo, no centro de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na noite de sábado (20), por volta das 23h30, graças ao trabalho conjunto entre a Polícia Militar, a GCM (Guarda Civil Municipal) e o monitoramento inteligente do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

A ocorrência teve início quando o sistema de câmeras do CSI detectou um dos suspeitos caminhando pela Avenida Nelson D'Ávila.