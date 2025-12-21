21 de dezembro de 2025
CÂMERAS DO CSI

Homens são presos logo após furtarem vítimas no centro de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Dois homens foram presos instantes após furtarem diversos objetos na Rua Dolzani Ricardo, no centro de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na noite de sábado (20), por volta das 23h30, graças ao trabalho conjunto entre a Polícia Militar, a GCM (Guarda Civil Municipal) e o monitoramento inteligente do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

A ocorrência teve início quando o sistema de câmeras do CSI detectou um dos suspeitos caminhando pela Avenida Nelson D'Ávila.

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e, durante a abordagem, localizaram parte dos pertences da vítima com o suspeito.

Simultaneamente, uma equipe da GCM conseguiu localizar e abordar o segundo homem, que também teve participação direta no crime.

Entre os objetos recuperados e devolvidos à vítima estavam:

  • um carregador powerbank 
  • um carregador de celular
  • uma prancha de cabelo
  • um kit de maquiagem
  • dois cartões de crédito
  • quatro óculos de sol, além de bolsas e roupas.

Os homens foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada. Ambos permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.

