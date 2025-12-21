Dois homens foram presos instantes após furtarem diversos objetos na Rua Dolzani Ricardo, no centro de São José dos Campos.
A prisão ocorreu na noite de sábado (20), por volta das 23h30, graças ao trabalho conjunto entre a Polícia Militar, a GCM (Guarda Civil Municipal) e o monitoramento inteligente do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
A ocorrência teve início quando o sistema de câmeras do CSI detectou um dos suspeitos caminhando pela Avenida Nelson D'Ávila.
Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e, durante a abordagem, localizaram parte dos pertences da vítima com o suspeito.
Simultaneamente, uma equipe da GCM conseguiu localizar e abordar o segundo homem, que também teve participação direta no crime.
Entre os objetos recuperados e devolvidos à vítima estavam:
- um carregador powerbank
- um carregador de celular
- uma prancha de cabelo
- um kit de maquiagem
- dois cartões de crédito
- quatro óculos de sol, além de bolsas e roupas.
Os homens foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada. Ambos permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.