Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão, no último sábado (20).
A prisão ocorreu durante uma operação de patrulhamento da Força Tática da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores, com o objetivo de coibir a comercialização de entorpecentes na área.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao notar a aproximação dos policiais, a suspeita tentou fugir pelas escadarias do bairro carregando uma sacola. Após breve perseguição, ela foi alcançada e detida pela equipe.
Durante a revista, os policiais encontraram dentro da sacola:
-
101 eppendorfs (pinos) de cocaína
-
104 "potinhos" de crack
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Campos do Jordão, onde ela permanece detida e à disposição da Justiça.