Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão, no último sábado (20).

A prisão ocorreu durante uma operação de patrulhamento da Força Tática da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores, com o objetivo de coibir a comercialização de entorpecentes na área.

