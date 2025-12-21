21 de dezembro de 2025
COCAÍNA E CRACK

Força Tática prende mulher por tráfico em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Drogas apreendidas com mulher presa em flagrante
Drogas apreendidas com mulher presa em flagrante

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão, no último sábado (20).

A prisão ocorreu durante uma operação de patrulhamento da Força Tática da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores, com o objetivo de coibir a comercialização de entorpecentes na área.

Ao notar a aproximação dos policiais, a suspeita tentou fugir pelas escadarias do bairro carregando uma sacola. Após breve perseguição, ela foi alcançada e detida pela equipe.

Durante a revista, os policiais encontraram dentro da sacola:

  • 101 eppendorfs (pinos) de cocaína

104 "potinhos" de crack

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Campos do Jordão, onde ela permanece detida e à disposição da Justiça.

