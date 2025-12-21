21 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Pagamento de contas no fim de ano; confira horário dos bancos

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Febraban
Divulgação/Febraban
Impostos devem ser pagos antes do feriado
Bancos e instituições financeiras funcionarão em horário diferenciado durante as festividades de fim de ano.

Nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Confraternização Universal), as instituições financeiras não abrirão para atendimento presencial ao público.

Nessas datas, as compensações bancárias, incluindo TED, ficam suspensas. Apenas o Pix, que opera 24 horas por dia, poderá ser utilizado normalmente.

Confira o cronograma detalhado:

  • 24/12 (Véspera de Natal): Horário reduzido, das 9h às 11h (horário de Brasília).
  • 25/12 (Natal): Agências fechadas.
  • 30/12 (terça-feira): último dia de expediente bancário normal no ano.
  • 31/12 (Véspera de Ano Novo): Não haverá expediente bancário.
  • 01/01 (Ano Novo): Agências fechadas.
  • 26/12 e 02/01: Atendimento normal nas localidades onde não houver feriado municipal.

Pagamento de Contas e Impostos

Contas de consumo (água, luz e telefone) com vencimento nos dias 25/12, 31/12 e 01/01 podem ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimos.

Já os tributos e impostos devem ter o pagamento antecipado para evitar juros e multas, caso a data original coincida com o feriado.

Para facilitar, boletos de clientes cadastrados como sacados eletrônicos também podem ser liquidados via DDA (Débito Direto Autorizado).

