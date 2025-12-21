Bancos e instituições financeiras funcionarão em horário diferenciado durante as festividades de fim de ano.

Nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Confraternização Universal), as instituições financeiras não abrirão para atendimento presencial ao público.

Nessas datas, as compensações bancárias, incluindo TED, ficam suspensas. Apenas o Pix, que opera 24 horas por dia, poderá ser utilizado normalmente.