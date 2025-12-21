Bancos e instituições financeiras funcionarão em horário diferenciado durante as festividades de fim de ano.
Nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Confraternização Universal), as instituições financeiras não abrirão para atendimento presencial ao público.
Nessas datas, as compensações bancárias, incluindo TED, ficam suspensas. Apenas o Pix, que opera 24 horas por dia, poderá ser utilizado normalmente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Confira o cronograma detalhado:
- 24/12 (Véspera de Natal): Horário reduzido, das 9h às 11h (horário de Brasília).
- 25/12 (Natal): Agências fechadas.
- 30/12 (terça-feira): último dia de expediente bancário normal no ano.
- 31/12 (Véspera de Ano Novo): Não haverá expediente bancário.
- 01/01 (Ano Novo): Agências fechadas.
- 26/12 e 02/01: Atendimento normal nas localidades onde não houver feriado municipal.
Pagamento de Contas e Impostos
Contas de consumo (água, luz e telefone) com vencimento nos dias 25/12, 31/12 e 01/01 podem ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimos.
Já os tributos e impostos devem ter o pagamento antecipado para evitar juros e multas, caso a data original coincida com o feriado.
Para facilitar, boletos de clientes cadastrados como sacados eletrônicos também podem ser liquidados via DDA (Débito Direto Autorizado).