OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRADIÇÃO NATALINA

Presépio de Playmobil em Tremembé reúne mais de 2 mil bonecos

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Presépio reproduz 200 cenas bíblicas
A cidade de Tremembé recebe um presépio montado com mais de 2 mil bonecos Playmobil representando 200 cenas bíblicas.

A montagem já é uma tradição natalina de 15 anos na região, realizada por iniciativa de José Amaury de Melo Júnior, servidor da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

Para esta edição, o tema escolhido é “Peregrinos da Esperança”, ilustrando o significado do Natal, a cidade de Jerusalém, o tabernáculo, as tendas do povo de Deus, a salvação divina e o céu.

Os interessados podem visitar o presépio em Tremembé até o dia 11 de janeiro de 2026.  A exposição é gratuita e aberta ao público na Capela de Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na rua Antônio Santos Salgado, nº 7, Vila Nossa Senhora Auxiliadora.

O horário de funcionamento para o público é de sexta-feira a domingo, das 19h às 21h.

