A cidade de Tremembé recebe um presépio montado com mais de 2 mil bonecos Playmobil representando 200 cenas bíblicas.

A montagem já é uma tradição natalina de 15 anos na região, realizada por iniciativa de José Amaury de Melo Júnior, servidor da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

