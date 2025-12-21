A cidade de Tremembé recebe um presépio montado com mais de 2 mil bonecos Playmobil representando 200 cenas bíblicas.
A montagem já é uma tradição natalina de 15 anos na região, realizada por iniciativa de José Amaury de Melo Júnior, servidor da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).
Para esta edição, o tema escolhido é “Peregrinos da Esperança”, ilustrando o significado do Natal, a cidade de Jerusalém, o tabernáculo, as tendas do povo de Deus, a salvação divina e o céu.
Os interessados podem visitar o presépio em Tremembé até o dia 11 de janeiro de 2026. A exposição é gratuita e aberta ao público na Capela de Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na rua Antônio Santos Salgado, nº 7, Vila Nossa Senhora Auxiliadora.
O horário de funcionamento para o público é de sexta-feira a domingo, das 19h às 21h.