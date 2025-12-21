Dois homens foram presos pela Polícia Militar em Pindamonhangaba, na última sexta-feira (19), pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo.

A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo e resultou na apreensão de entorpecentes e de uma motocicleta.

A ocorrência teve início quando um dos suspeitos tentou fugir a pé ao avistar a viatura policial próxima a um ponto de ônibus.