Dois homens foram presos pela Polícia Militar em Pindamonhangaba, na última sexta-feira (19), pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo.
A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo e resultou na apreensão de entorpecentes e de uma motocicleta.
A ocorrência teve início quando um dos suspeitos tentou fugir a pé ao avistar a viatura policial próxima a um ponto de ônibus.
Após a abordagem, os policiais localizaram dentro de sua mochila porções de cocaína, uma balança de precisão, materiais para embalo da droga e dinheiro em espécie.
Em continuidade à diligência, a equipe dirigiu-se a uma residência próxima, onde localizou o segundo suspeito.
No local, foram encontradas porções de crack e uma motocicleta com chassi e placa adulterados, que foi apreendida.
Os acusados foram conduzidos ao Distrito Policial de Pindamonhangaba, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ambos permanecem presos e à disposição da Justiça.