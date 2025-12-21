Cães e gatos poderão ser sepultados em jazigos familiares de seus tutores nos cemitérios do Estado de São Paulo.

Essa é a proposta do PL (Projeto de Lei) nº 56/2025, de autoria do deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega (PODE) aprovado no último dia 15/12/2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp