Cães e gatos poderão ser sepultados em jazigos familiares de seus tutores nos cemitérios do Estado de São Paulo.
Essa é a proposta do PL (Projeto de Lei) nº 56/2025, de autoria do deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega (PODE) aprovado no último dia 15/12/2025.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Conhecido como "Projeto Bob Coveiro", o projeto recebe esse nome em homenagem ao primeiro cão a receber autorização governamental para ser enterrado com sua tutora, após passar 10 anos circulando pelo cemitério local onde ela estava sepultada.
O objetivo, além de reconhecer os vínculos afetivos entre humanos e pets, é o de oferecer uma alternativa acessível e ecológica para as famílias, reduzindo o número de sepultamentos em locais inadequados.
O texto aprovado prevê apenas a regulamentação para cães e gatos e atribui as disposições específicas aos municípios, respeitando normas sanitárias e ambientais e ressaltando que as despesas de sepultamento ficam por conta da família tutora.
Embora aprovado pela Alesp, o projeto ainda depende da sanção do governador Tarcísio de Freitas para se tornar lei e entrar em vigor.