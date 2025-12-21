21 de dezembro de 2025
CAUSA ANIMAL

Lei 'Bob Coveiro' permite enterro de pets em jazigos familiares

Por Luyse Camargo | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Reproduçãp/Facebook
Bob Coveiro passou 10 anos no cemitério onde sua tutora foi sepultada
Bob Coveiro passou 10 anos no cemitério onde sua tutora foi sepultada

Cães e gatos poderão ser sepultados em jazigos familiares de seus tutores nos cemitérios do Estado de São Paulo.

Essa é a proposta do PL (Projeto de Lei) nº 56/2025, de autoria do deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega (PODE) aprovado no último dia 15/12/2025.

Conhecido como "Projeto Bob Coveiro", o projeto recebe esse nome em homenagem ao primeiro cão a receber autorização governamental para ser enterrado com sua tutora, após passar 10 anos circulando pelo cemitério local onde ela estava sepultada.

O objetivo, além de reconhecer os vínculos afetivos entre humanos e pets, é o de oferecer uma alternativa acessível e ecológica para as famílias, reduzindo o número de sepultamentos em locais inadequados.

O texto aprovado prevê apenas a regulamentação para cães e gatos e atribui as disposições específicas aos municípios, respeitando normas sanitárias e ambientais e ressaltando que as despesas de sepultamento ficam por conta da família tutora.

Embora aprovado pela Alesp, o projeto ainda depende da sanção do governador Tarcísio de Freitas para se tornar lei e entrar em vigor.

