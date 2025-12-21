21 de dezembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Preso em flagrante em SJC, armazenava drogas em casa para venda

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões no Jardim Colonial
Apreensões no Jardim Colonial

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Colonial, em São José dos Campos, na tarde do último sábado (20).

A prisão ocorreu por volta das 17h, durante patrulhamento de uma equipe do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Durante a abordagem, os policiais constataram que o suspeito transportava entorpecentes em seu veículo. Em diligência, a equipe localizou outra parte das drogas armazenada na residência do indivíduo, que seria comercializada na região.

Ao todo, foram aprendidos:

  • 358 tubos de cocaína
  • 80 porções de maconha
  • 94 frascos de haxixe
  • 118 frascos de "dry" (variedade de haxixe)
  • nove aparelhos celulares
  • uma balança de precisão
  • um veículo modelo Hyundai HB20.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial de São José dos Campos, onde a ocorrência foi registrada. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

