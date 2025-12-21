Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Colonial, em São José dos Campos, na tarde do último sábado (20).

A prisão ocorreu por volta das 17h, durante patrulhamento de uma equipe do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

