Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Colonial, em São José dos Campos, na tarde do último sábado (20).
A prisão ocorreu por volta das 17h, durante patrulhamento de uma equipe do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
Durante a abordagem, os policiais constataram que o suspeito transportava entorpecentes em seu veículo. Em diligência, a equipe localizou outra parte das drogas armazenada na residência do indivíduo, que seria comercializada na região.
Ao todo, foram aprendidos:
- 358 tubos de cocaína
- 80 porções de maconha
- 94 frascos de haxixe
- 118 frascos de "dry" (variedade de haxixe)
- nove aparelhos celulares
- uma balança de precisão
- um veículo modelo Hyundai HB20.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial de São José dos Campos, onde a ocorrência foi registrada. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.