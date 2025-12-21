Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro CDHU, em Caçapava, na noite do último sábado (20).
Durante a operação, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam 2.670 porções de cocaína.
A abordagem ocorreu por volta das 21h, quando a equipe localizou o suspeito em posse dos entorpecentes, embalados a vácuo para comercialização.
Além das drogas, um aparelho celular também foi apreendido.
A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Caçapava, onde o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.