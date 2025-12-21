21 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Homem é preso com mais de 2,6 mil porções de cocaína no CDHU

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
2,670 porções de cocaína apreendidas em Caçapava
2,670 porções de cocaína apreendidas em Caçapava

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro CDHU, em Caçapava, na noite do último sábado (20).

Durante a operação, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam 2.670 porções de cocaína.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A abordagem ocorreu por volta das 21h, quando a equipe localizou o suspeito em posse dos entorpecentes, embalados a vácuo para comercialização.

Além das drogas, um aparelho celular também foi apreendido.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Caçapava, onde o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários