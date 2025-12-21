Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro CDHU, em Caçapava, na noite do último sábado (20).

Durante a operação, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam 2.670 porções de cocaína.

