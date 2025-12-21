Mulheres a partir de 40 anos agora têm direito ao exame de mamografia pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

É o que determina a Lei 15.284, de 2025, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada nesta sexta-feira (19) no DOU (Diário Oficial da União), com origem no PL 499/2025, de autoria do senador Plínio Valério (PSDB-AM).

Alterações no acesso