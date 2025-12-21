21 de dezembro de 2025
OPERAÇÃO VERÃO

Procurada por roubo é presa pelo Baep em Caraguatatuba

Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de roubo foi presa por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Caraguatatuba.

A prisão ocorreu no sábado (19), por volta das 20h50, durante patrulhamento da equipe pelo bairro Barranco Alto.

A suspeita foi abordada e, em consulta ao aplicativo Muralha Paulista, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ela pelo crime de roubo (Artigo 157 do Código Penal).

Detida, a mulher foi apresentada no Plantão Policial de Caraguatatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.

