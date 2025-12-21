Um ventilador de teto provocou um princípio de incêndio em uma casa no Condomínio Mar Verde, na Praia da Mococa, em Caraguatatuba, no último sábado (20). As chamas foram controladas por um funcionário antes da chegada do socorro.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para a ocorrência.

