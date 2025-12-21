21 de dezembro de 2025
SEGURANÇA

Incêndio em ventilador é controlado por caseiro em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Duas viaturas foram enviadas para atendimento à ocorrência
Duas viaturas foram enviadas para atendimento à ocorrência

Um ventilador de teto provocou um princípio de incêndio em uma casa no Condomínio Mar Verde, na Praia da Mococa, em Caraguatatuba, no último sábado (20). As chamas foram controladas por um funcionário antes da chegada do socorro.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os militares confirmaram que o fogo já havia sido contido pelo caseiro da residência, com o apoio da equipe de segurança do condomínio.

O incidente teve início no motor do aparelho, espalhando grande quantidade de fumaça pelos cômodos do imóvel.

A guarnição realizou o rescaldo e uma vistoria técnica na estrutura para assegurar que não havia riscos de novos focos.

A responsabilidade pelo imóvel permaneceu com o caseiro, que recebeu orientações preventivas dos bombeiros sobre segurança doméstica e manutenção de instalações elétricas.

