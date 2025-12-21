Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Roseira resultou na prisão de um homem e na apreensão de quatro adolescentes com drogas.
A operação ocorreu no último sábado (19), às 17h25, no bairro Parque das Rosas.
Durante a abordagem aos suspeitos e consulta ao aplicativo Muralha Paulista, constatou-se que o adulto era procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal.
Com os menores foram apreendidos:
- R$ 2.032,70 em espécie
- 375 eppendorfs de cocaína
- 354 pedras de crack
- 14 celulares
- cinco cartões de crédito
- quatro cadernos com anotações do tráfico de drogas
- uma balança de precisão e embalagens para acondicionar entorpecentes
- uma porção de maconha.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Aparecida, onde todos os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.