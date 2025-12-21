21 de dezembro de 2025
MURALHA PAULISTA

Baep prende homem e apreende adolescentes com drogas em Roseira

Por Da redação | Roseira
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões do Baep em Roseira
Apreensões do Baep em Roseira

Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Roseira resultou na prisão de um homem e na apreensão de quatro adolescentes com drogas.

A operação ocorreu no último sábado (19), às 17h25, no bairro Parque das Rosas.

Durante a abordagem aos suspeitos e consulta ao aplicativo Muralha Paulista, constatou-se que o adulto era procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal.

Com os menores foram apreendidos:

  • R$ 2.032,70 em espécie
  • 375 eppendorfs de cocaína
  • 354 pedras de crack
  • 14 celulares
  • cinco cartões de crédito
  • quatro cadernos com anotações do tráfico de drogas
  • uma balança de precisão e embalagens para acondicionar entorpecentes
  • uma porção de maconha.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Aparecida, onde todos os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.

