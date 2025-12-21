Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Roseira resultou na prisão de um homem e na apreensão de quatro adolescentes com drogas.

A operação ocorreu no último sábado (19), às 17h25, no bairro Parque das Rosas.

