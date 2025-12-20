O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 1 para o Sesi Bauru na noite deste sábado (20), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela última rodada do primeiro turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade. As parciais foram 25/22, 16/25, 21/25 e 26/28.
Com esse resultado, a equipe joseense, sob comando do técnico Flávio Tavares, estão em penúltimo lugar, na zona de rebaixamento para a Superliga B, com duas vitórias e nove derrotas. Já os bauruenses estão em oitavo lugar, agora com cinco vitórias e seis derrotas.
Agora, os dois times só voltam a jogar em 2026, quando o Bauru visita o Joinville dia 9 de janeiro, às 18h30, no Centreventos Cau Hansen. E o São José joga agora no dia 10 de janeiro, às 21h, quando recebe o Suzano.
O jogo
No primeiro set, os visitantes conseguiram equilibrar no início, mas o São José abriu vantagem providencial e fechou o período em 25 a 22.
Porém, o segundo set foi de ampla superioridade dos visitantes. E o Sesi Bauru conseguiu fechar em 25 a 16, sem muitos sustos, empatando o jogo em 1 a 1.
Veio o terceiro set e o São José voltou a cometer erros. Assim, o time visitante de novo se aproveitou e fechou em 25 a 21, virando o jogo para 2 a 1.
Os joseenses melhoraram no quarto set e conseguiram equilibrar a partida. A equipe esteve perto de fechar o jogo,mas os visitantes conseguiram a virada e fecharam em 28 a 26, fazendo 3 a 1 no jogo.