O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 1 para o Sesi Bauru na noite deste sábado (20), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela última rodada do primeiro turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade. As parciais foram 25/22, 16/25, 21/25 e 26/28.

Com esse resultado, a equipe joseense, sob comando do técnico Flávio Tavares, estão em penúltimo lugar, na zona de rebaixamento para a Superliga B, com duas vitórias e nove derrotas. Já os bauruenses estão em oitavo lugar, agora com cinco vitórias e seis derrotas.