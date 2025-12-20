A Paróquia São José Operário, em São José dos Campos, comunicou com pesar a morte de Luciene Faria, ocorrida em 2025. Atuante na vida religiosa da comunidade, ela deixa familiares, amigos e fiéis comovidos, que prestaram homenagens e mensagens de solidariedade nas redes sociais e durante as despedidas.
Atuação na comunidade religiosa
Em nota, a paróquia destacou a trajetória de Luciene como participante ativa da Pastoral da Saúde e do grupo dos Vicentinos, ressaltando seu compromisso com o cuidado ao próximo e com a fé cristã.
“Com profunda gratidão, a Paróquia São José Operário se despede de nossa querida Luciene. Nossas orações e solidariedade à família. Que o Espírito Santo de Deus traga o consolo necessário neste momento de partida”, diz o comunicado.
Velório e sepultamento
O velório foi realizado na Urbam, em São José dos Campos. O sepultamento ocorreu no Cemitério Horto São Dimas, reunindo familiares, amigos e membros da comunidade católica em um momento de despedida marcado pela fé e pela emoção.
Mensagens de despedida e condolências
Diversas mensagens foram publicadas nas redes sociais, destacando o carinho e o legado deixado por Luciene.
“Descanse em paz. Aos filhos e amigos, que Deus dê o consolo necessário neste momento. Que Deus, em sua infinita misericórdia, a acolha de braços abertos”, escreveu uma amiga.
Outra mensagem ressaltou a união em oração: “Meus sentimentos e minhas orações pela família e amigos.”