A Paróquia São José Operário, em São José dos Campos, comunicou com pesar a morte de Luciene Faria, ocorrida em 2025. Atuante na vida religiosa da comunidade, ela deixa familiares, amigos e fiéis comovidos, que prestaram homenagens e mensagens de solidariedade nas redes sociais e durante as despedidas.

Atuação na comunidade religiosa

Em nota, a paróquia destacou a trajetória de Luciene como participante ativa da Pastoral da Saúde e do grupo dos Vicentinos, ressaltando seu compromisso com o cuidado ao próximo e com a fé cristã.